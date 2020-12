Auch Bayern München, das heute an der Alten Försterei gastiert, hat Respekt vor den „Eisernen“. Trainer Flick sagt: „Sie spielen mit viel Leidenschaft und körperlicher Präsenz, haben viele verschiedene Torschützen. Das wird intensiv.“ Unions Kapitän Christopher Trimmel ist eine der zuverlässigsten Fachkräfte von Fischer. Der Burgenländer, der in dieser Saison als rechter Verteidiger bereits vier Tore vorbereitete, meint: „Natürlich ist Bayern Favorit. Wir brauchen einen sehr guten Tag und sie einen sehr schlechten. Aber wir werden mit all unseren kämpferischen Tugenden dagegenhalten.“ Max Kruse fehlt verletzt, „Baumarktmitarbeiter“ Fischer hat aber sicher einen Ersatz-Plan