Rolle des Tabaks in der Tiroler Kulturgeschichte

In 15 reich bebilderten Kapiteln wird die Geschichte der Fabrik erzählt. Aber auch, wie es zu ihrer Gründung kam und welche Rolle der Tabak in der Kulturgeschichte Tirols spielte. Nicht zuletzt wird erstmals auf die Geschichte der Nachnutzung des ehemaligen Fabriksgeländes – die Stadtgalerien Schwaz – als Teil der Stadtgeschichte eingegangen.