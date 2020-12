„Ich will mich nicht an solchen Statistiken festklammern“, meinte Trainer Christian Ilzer. „Für uns wird ganz, ganz entscheidend sein, dass wir eine Topleistung am Platz bringen. Die Admira hat Qualitäten in ihren Reihen und diese jetzt mehr als bewiesen mit dem Sieg gegen Salzburg. Also wir werden da schon eine richtig starke Leistung brauchen, damit wir unseren Lauf einfach fortführen werden“, erinnerte der Sturm-Coach an den sensationellen 1:0-Heimerfolg der Niederösterreicher in der Vorwoche über den bisherigen Tabellenführer.