„Jeder sollte Maske tragen“

Wäldes Fazit: „Jeder sollte Maske tragen, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.“ Der Wirtschaftswissenschaftler hatte mit drei anderen Kollegen den Sonderweg Jena untersucht und mit Daten aus ähnlichen deutschen Städten verglichen. In der thüringischen Stadt wurden Schutzmasken - begleitet von einer Öffentlichkeitskampagne - bereits am 6. April eingeführt und damit rund drei Wochen früher als in den meisten anderen deutschen Kreisen und Städten. „Das war ein extremer Glücksfall, den man sich viel häufiger wünscht, um Infektionskanäle in der Wirklichkeit betrachten zu können“, erklärt Wälde.