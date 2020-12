Viele Holländer wollen in den Winterurlaub

Reisefreudiger waren die Niederländer. Bei einer Umfrage des Reiseverlags Spalder Media Group von Anfang November unter 2823 Skiurlaubern gaben 73 Prozent an, dass sie ihren Winterurlaub antreten wollen. Knapp 60 Prozent jener, die bereits gebucht haben, wollen dies auch so belassen. 16 Prozent meinten, dass sie noch nicht wissen, ob sie Skifahren gehen wollen. Deutlich waren jedoch die Gründe jener, die sich gegen einen Skiurlaub entschieden hatten: In dieser Gruppe gaben 95 Prozent an, dass dies direkt mit dem Coronavirus zu tun habe. Vorsichtiger waren aber auch die Österreicher selbst. Nach einer Marketagent-Umfrage vom November unter 500 Personen zeigte sich, dass ein Drittel der Österreicher auf Winter-Urlaub fahren möchte. 82 Prozent gingen davon aus, dass das Virus ihre Urlaubspläne negativ beeinflussen wird.