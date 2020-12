„Durch die Testungen wurden keine zusätzlichen positiven Ergebnisse bekannt, was wohl auf die schon bisher engmaschig durchgeführten Kontrollmaßnahmen zurückzuführen ist“, erklärte das Justizministerium. Wie Sprecherin Christina Ratz auf APA-Anfrage mitteilte, wurde speziell in der Justizanstalt (JA) Garsten das Angebot gut angenommen, wo Anfang Dezember über drei Dutzend Infektionen unter den Häftlingen und dem Wachpersonal bekannt geworden waren. 137 Justizwachebeamte und damit zwei Drittel der Beschäftigten haben sich in Garsten in der vergangenen Woche testen lassen. Aktuell sind in der JA Garsten 35 Insassen mit SARS-CoV-2 infiziert. „Ein weiterer Anstieg konnte aufgrund der konsequenten Umsetzung der Schutz- und Hygienemaßnahmen durch alle Strafvollzugsbediensteten verhindert werden“, betonte Ratz.