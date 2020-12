„Endlich geht‘s los“, lautet der einhellige Tenor in Österreichs Speedlager. Normalerweise starten die Herren Ende November in Lake Louise in die Saison, coronabedingt wurden die Überseerennen heuer nicht angesetzt. Wegen der Wettervorhersagen wurde das Programm in Savoyen gedreht, los geht es mit dem Super-G am Samstag, es folgt die Abfahrt am Sonntag (jeweils 10.30/live im sportkrone.at-Ticker). Mit Gröden und Bormio sind vor dem Jahreswechsel noch zwei weitere Speed-Rennblöcke angesetzt.