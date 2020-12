„Eva-Maria hat schon gewonnen. Wenn alles passt, hat sie’s drauf. Sie muss nur an sich glauben“, macht Damenchef Christian Mitter vor zwei entscheidenden Rennen Mut. Doch nicht nur Brem hofft in Courchevel auf eine Trendwende, alle Österreich-Damen wollen den bescheidenen Start in Sölden (15. Katharina Truppe) vergessen lassen. „Wenn ich so fahre, wie ich mir das vorstelle, passt auch die Platzierung“, glaubt Katharina Liensberger. Truppe nickt: „Es ist viel mehr möglich.“ Weil „wir da sind, um vorne mitzufahren“, sagt Stephanie Brunner.