Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Freitag dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Der sogenannte mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat laut den Herstellern eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent. In Großbritannien wird das Mittel bereits gespritzt. US-Präsident Donald Trump versprach nach der Zulassung in seinem Land: „Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden.“