Der Mord an einer schwangeren Mutter in Feffernitz ist für die Justiz geklärt: Ihr Ex-Geliebter steht als Täter fest. „Der Schuldspruch ist rechtskräftig. In der Mordsache wurde vor kurzem entschieden“, bestätigt Raimund Wurzer als Sprecher des Obersten Gerichtshofes eine „Krone“-Anfrage. Details könne er noch nicht nennen - zuerst müssten alle Prozessbeteiligten über das Landesgericht Klagenfurt informiert werden.