Das ergibt eine Umfrage der Plattform www.schoenheitsklinik.info unter rund 280 Schönheitskliniken in Europa – davon 32 in Österreich – sowie den Fachverbänden europäischer Länder. Ästhetische Korrekturen sind gefragter denn je. Salzburg liegt bei den Suchanfragen bundesweit auf Platz zwei hinter Wien. Die Maskenpflicht steigert das Interesse an Gesichts-OPs: Die Maske versteckt nämlich Spuren einer frisch durchgeführten Operation.