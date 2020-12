Kurz betonte eingangs, der Lockdown zeige in Österreich erste Wirkungen: „Unser Ansteckungsniveau ist gesunken und momentan sogar unter dem von Deutschland. Dennoch müssen die Maßnahmen weiter eingehalten werden.“ Der Bundeskanzler appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, an den Massentests in den Bundesländern teilzunehmen: „Die Situation in den Spitälern hat sich nicht so stark entspannt, auch wenn Sie diese Bilder nicht mehr sehen. Bitte nehmen Sie diese Situation trotzdem wahr“, sagte Kurz im Hinblick auf die Lage auf den Intensivstationen.