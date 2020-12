Tag 1 der Massentests in der Stadt Salzburg: An den drei Test-Stationen zeichneten sich drei unterschiedliche Bilder ab. Das Kongresshaus mit 18 Test-Spuren, welches von überraschend vielen Salzburgern angesteuert wurde, die Messe, die hingegen mit ihren 165 Test-Spuren die meiste Zeit doch recht leer war, und der Flughafen, der zwar mit neun Spuren immer gut besucht, aber nicht überfüllt war. 15.361 Salzburger ließen sich am Freitag in der Stadt Salzburg testen - davon waren 40 positiv. Somit folgten bis jetzt rund zehn Prozent der Stadt-Bewohner dem Aufruf zum Antigen-Test.