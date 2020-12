„Bestürzt“ über die Lockerung des Sterbehilfeverbots war Alfred Trendl, der Präsident des Katholischen Familienverbandes. Er zeigte sich in einer Aussendung „überrascht, dass es der Verfassung entsprechen soll, menschliches Leben in dieser Weise zur Disposition zu stellen“ - und verlangte Maßnahmen gegen zu befürchtenden „großen Druck auf alte, behinderte oder unheilbar kranke Menschen, niemandem zur Last fallen zu wollen“.