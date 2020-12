Freitag gegen 7 Uhr war die 11-jährige Türkin am Archenweg in Kirchberg in Richtung Ortszentrum unterwegs. Auf Höhe des Hauses mit der Nummer 21 streifte ein vorbeifahrender dunkler Pkw das Mädchen mit dem Seitenspiegel am Ellbogen. Das Kind kam zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu.