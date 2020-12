Lieferungen auch am 24. Dezember

Zwei Wochen vor Weihnachten ist mit einem Abflauen der Flut nicht zu rechnen – im Gegenteil. Aktuell dauert die Zustellung für Inlandspakete bis zu drei Tage. Damit Geschenke rechtzeitig am 24. (auch an diesem Tag wird noch geliefert) unterm Christbaum liegen, sollte man sie spätestens am 21. aufgeben. Für angrenzende Länder wurde die Frist für Weihnachtspakete auf den 16. Dezember verlegt, für das übrige Europa auf 15. Dezember. Aber, so Homola: „Heuer gilt mehr denn je: Je früher, umso besser.“