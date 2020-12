Vor allem rund um die Feiertage quellen die Mülltonnen über. Wie kann man Abfall vermeiden?

Insbesondere Verpackungen von Geschenken und Lebensmittelverschwendung sind an Weihnachten ein Thema. Beim Verpacken gilt: Das nutzen, was man hat. Das können alte Zeitungen oder Packpapier von Onlinebestellungen sein. Beim Festessen gilt: Nur weil der Einzelhandel ein paar Tage zu hat, ist noch niemand verhungert. Das heißt, von Hamsterkäufen absehen und wirklich nur kaufen, was man braucht.