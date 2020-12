Appell des Landeshauptmannes

Landeshauptmann Thomas Stelzer ließ sich in der Teststation in Bad Hall auf Covid-19 testen: negativ! Er appellierte an alle, unbedingt mitzumachen. „Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Der Test tut nicht weh. Er dauert nicht lange. Aber er ist ein riesiger Beitrag in Richtung halbwegs vertrautes Weihnachten.“