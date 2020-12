Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix: Franz Allerstorfer tritt nach 17 Jahren als SP-Gemeindeoberhaupt in Feldkirchen zurück. Interimistisch übernimmt Sohn David, der bis dato Vize-Bürgermeister war. Am 7. Jänner wählt der Gemeinderat den offiziellen Nachfolger Allerstorfers. Dieser hatte zuletzt mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch die Debatten an den Plänen für das Mega-Projekt im Westen der Gemeinde kosteten viel Kraft und Nerven.