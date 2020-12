Die deutsche Popsängerin Sarah Connor (40) will sich mit einem neuen Lied vom heurigen Jahr verabschieden - und am liebsten gleich auch vom Coronavirus. „Können wir vorspulen? Und so tun als wär alles wieder gut?“, singt sie in „Bye Bye“. Ihre Hoffnung: „Und dann feiern wir ‘ne fette Party, laden alle unsre Freunde ein, stehen extra ganz dicht beieinander und stoßen an aufs Zusammensein. Alt und Jung und Groß und Klein, keiner mehr zu Haus‘ allein“, heißt es in dem Lied.