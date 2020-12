Der 26-jährige in Wolfsberg wohnhafte russische Staatsangehörige konnte aufgrund des Einflusses von Medikamenten erst am nächsten Vormittag vernommen werden. Dann gab er den Diebstahl - es waren nur zwei Päckchen Zigaretten - zu. Sein Komplize, ein in Tirol lebender Russe (26), konnte kurz darauf festgenommen werden. Auch er zeigte sich geständig. Unter anderem haben die Russen auch eine schwarze Damenjacke, Taschenlampen, Kopfhörer und Kosmetikartikel gestohlen. Ein Polizist: „Die Geschädigten müssen noch ermittelt werden. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden angezeigt.“