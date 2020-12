Der ehemalige Panzersoldat soll nach der Trennung bei einer gemeinsamen Nacht in der ehemaligen Wohnung versucht haben, sich mit den Kindern in der Badewanne mit Hilfe eines Toasters zu „stromen“. Als der Schutzschalter fiel, brachte er Alexander in sein Zimmer, legte sich mit Ida-Marie zu deren Mama (26), die er zuvor bewusstlos gewürgt haben soll, ins Bett und drehte zwei Gaskartuschen auf.