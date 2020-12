Bis Freitagabend haben sich etwa 176.000 Personen für den Coronavirus-Schnelltest bei einer der 187 Teststandorte in der Steiermark angemeldet. Angesichts der Einwohnerzahl von rund 1,25 Millionen liegt die Quote noch recht nieder. Einsatzleiter Harald Eitner hofft, dass einige am Wochenende spontan zu den Teststraßen kommen. Am Samstag sei das ab 16 Uhr möglich, am Sonntag ab 12 Uhr - davor nicht, um Menschenansammlungen und Warteschlangen zu vermeiden.