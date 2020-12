In Frankreich sollen die Skigebiete am 7. Jänner wieder öffnen dürfen, wenn es die Corona-Situation erlaubt. Zuvor hatte Premierminister Jean Castex Vertreter von Skiressorts für Beratschlagungen getroffen. In Österreich sollen die Skigebiete am 24. Dezember aufmachen, Hotels aber auch erst im Jänner.