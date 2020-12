Dabei stehen die Oststeirer fast gleich da wie im Vorjahr: Da hatte man nach zehn Spielen nur zwei Zähler mehr am Konto. Schopp: „Hartberg wird mittlerweile ganz anders wahrgenommen, wir sind aber der gleiche Klub, haben auch das Budget nicht verdoppelt.“

Das Glück ist ein Vogerl

Mit einem Unterschied: Ging den Oststeirern letzte Saison alles auf, so schlug das Pendel im Herbst in die andere Richtung aus. „Letzte Saison war der erste Schuss oft ein Treffer, jetzt werden wir für den ersten Fehler bestraft. Dazu haben wir in der Vorsaison gegen die sogenannten Kleinen kaum Punkte liegengelassen, das war im Herbst nicht der Fall. Das Quäntchen Glück ist nicht auf unserer Seite. Wobei ich nicht nur von Pech reden will.“