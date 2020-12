Unbekannte haben die USA-weit einzige Gedenkstätte für Anne Frank in Idaho geschändet. Eine Statue des von den Nazis ermordeten jüdischen Mädchens wurde mit Hakenkreuzen sowie mit den Worten „Wir sind überall“ verunstaltet. Der Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete und erst am Freitag bekannt wurde, sei „absolut widerlich“ und gebe „Anlass zur Sorge“.