Der Rechnungshof hat die Medizin-Aufnahmetests „seziert“: Ein Grazer Psychologie-Professor hat über mehrere Jahre in Summe 150.000 Euro in Rechnung gestellt - zu unrecht, so das Urteil der Prüfer. Auch sonst habe man sich nicht an die Regeln gehalten. Die Uni Graz wehrt sich gegen diese „Vorverurteilung“.