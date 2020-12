An der Universität Salzburg stießen die Reformpläne von Rektor Hendrik Lehnert teils auf Kritik, vor allem die geplante Veränderung der Struktur der bestehenden vier Fakultäten. Dazu kamen noch personelle Turbulenzen. Innerhalb von vier Monaten legten zwei Vizerektoren ihr Amt zurück. In einer Sitzung am 15. Dezember soll offenbar darüber abgestimmt werden, ob der Unisenat den Antrag auf Abberufung an den Unirat stellt.