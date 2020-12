Auch zahlreichen Eltern stößt die Maßnahme sauer auf - die “Krone„ berichtete. “Die Eltern wollen unbedingt eine Maskenpause, aber das Gesetz sieht keine vor. Was soll ich tun?„, meint ein Lehrer aus dem Pinzgau. Viele Schulen lösen dieses Problem intern. “Da jeder Hausverstand anders definiert, haben wir uns an der Schule selbst ausgemacht, wie wir in so einem Fall vorgehen„, berichtet Monika Wölflingseder, Lehrerin an der Mittelschule in Bergheim.