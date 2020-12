Wer kann sich noch an die letzten weißen Weihnachten in Ostösterreich erinnern? Ein Blick in die Wetteraufzeichnungen verrät: Es war das Jahr 2012, als Wien und Eisenstadt am 24. Dezember unter einer Schneedecke lagen. St. Pölten muss gar ins Jahr 2007 zurückblicken. Und auch heuer zeigen Wettermodelle „Grün“.