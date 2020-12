Weihnachtsstimmung kam da höchstens beim Blick in die Jacke eines 62-Jährigen in St. Pölten auf, der Rest hatte Krimi-Flair: Der Mann stahl in einem Geschäft Utensilien für die eigene Krippe – von Beleuchtung bis zum Duft. Er wurde erwischt. Fliehen konnte indes der Dieb eines besonderen Christbaumschmucks.