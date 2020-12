Erinnerungen an Grosjean

Der Vorfall lässt Erinnerungen an den schrecklichen Feuer-Unfall mit Romain Grosjean vor zwei Wochen in Bahrain hochkommen. Dessen Bolide ging völlig in Flammen auf. Wie durch ein Wunder überlebte Grosjean unverletzt. Das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi lässt er aber vorsichtshalber aus.