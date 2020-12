„Wir wollen das Testen so einfach wie nur möglich machen. Einfach zur nächst gelegenen Teststation kommen und sich testen lassen“, berichtet Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer. Das wurde in Absprache mit Städte- bzw. Gemeindebund beschlossen. Für die Landeshauptstadt Linz sind für Tests ohne vorangehende Anmeldung die Teststationen in der Tabakfabrik, Arena und im Design Center vorgesehen.