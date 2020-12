Hoffnung für heimische Konzertszene

Diese düsteren Rocker sind es nun, die der heimischen Konzertszene einen Funken Hoffnung spenden. Denn nach einem Jahr, in dem wegen Corona so gut wie alle großen Konzerte abgesagt werden mussten, kündigen sie für 28. Juli 2021 ein Gastspiel in der Grazer Stadthalle an. Es soll das einzige Konzert in Österreich sein. Und es ist eines der wenigen Programmpunkte für das steirische Konzertjahr 2021, der nicht einfach nur aus dem heurigen Corona-Jahr dorthin verschoben wurde.