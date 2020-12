Neue Länder im Visier

In 15.000 Geschäften weltweit ist andmetics vertreten, etwa bei dm, Bipa, Müller, CVS und Target. Der Fokus des von Freudenthaler und Margot Helm geführten Unternehmens liegt auf Europa und Nordamerika, doch immer mehr werden die Fühler auch in neue Regionen ausgestreckt - derzeit nach Indien, Südafrika und Brasilien. Zudem will man auch eine Duftnote in den Parfümerien hinterlassen, dafür sollen neue Produkte entwickelt werden.