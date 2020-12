Szoboszlai soll sich nach Salzburgs Aus in der Champions League für den Transfer schon im Jänner entschieden haben. Mit Leipzig stünde er im Achtelfinale der Königsklasse. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund war gemäß den Sky-Informationen in dieser Woche schon in Leipzig, um den Wechsel auszuverhandeln.