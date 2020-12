Wenn es in Egelsdorf dämmert, öffnet sich wie von Zauberhand das oststeirische Winterwunderland, das es in dieser Strahlkraft selten zu sehen gibt. Zehntausende Lichter gehen an, meterhohe Figuren richten sich auf, Weihnachtsmänner schnarchen, singen, klettern durch Schornsteine oder fahren mit dem VW-Bus, in den Laternen rieselt leise der Schnee.