In der Formel 1 setzt nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi ein Sesselrücken bei den Fahrern ein, das über das durchschnittliche Maß hinausgehen wird. Mindestens in einem halben Dutzend Autos wird im nächsten Jahr ein anderer Lenker sitzen. Fragezeichen gibt es nur noch bei Red Bull und AlphaTauri, den beiden Teams von Austro-Milliardär Dietrich Mateschitz.