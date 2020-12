Was ist besonders an Ihrer beruflichen Tätigkeit?

Prinzipiell ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn man etwas dazu beitragen kann, dass alles seine Richtigkeit hat. Auch die Herausforderungen sprachlicher oder rechtlicher Natur sind zu erwähnen, immerhin sind die meisten von uns keine ausgebildeten Juristen. Außerdem ist es interessant, am Gericht tätig zu sein. Ich habe wegen der Corona-Pandemie einige Anfragen absagen müssen, weil ich derzeit nicht unter Menschen gehen soll. Die Verhandlungen vermisse ich sehr.