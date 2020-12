„Uns ist im Detail bekannt, welche Mittel und Ressourcen heute aus dem Ausland eingesetzt werden, um den heimischen Impfstoff in der Welt und in Russland zu diskreditieren“, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag mit. In sozialen Netzwerken und auf aus dem Ausland finanzierten russischsprachigen Seiten würden „Pseudo-Untersuchungen“ und „Lügen“ über die angebliche Gefährlichkeit des Wirkstoffes veröffentlicht, erklärte Konaschenkow.