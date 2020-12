Während die PC-Version von „Cyberpunk 2077“ Höchstwertungen erntet, enttäuscht die Version für PS4 und Xbox One auf ganzer Linie. Sie enthält derart viele Grafikfehler und Bugs, dass man beim bekannten deutschen Spielemagazin „GamePro“ um satte 20 Punkte abwertet, womit „Cyberpunk 2077“ dort in der aktuell vorliegenden Fassung für PS4 und Xbox One eine 68-Punkte-Wertung bekommt. Auf PS5 und Xbox Series X laufe die Konsolenversion besser, berichten die Tester und geben „Cyberpunk 2077“ auf der neuen Generation immerhin 83 Punkte. Trotzdem: Das Spiel sei in der Konsolenversion in „desolatem Zustand“, so das vernichtende Urteil.