Kritik an der Vergabe eines Vertrags zur Gestaltung und Evaluierung der Aufnahmeverfahren an den Medizin-Unis übt der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. So sei die Vergabe an einen Professor der Universität Graz ohne Ausschreibung erfolgt, moniert der RH. Der Wissenschafter wiederum habe sich Teile davon trotz Vorliegen eines Drittmittelprojekts auf sein Privatkonto auszahlen lassen - was wiederum der Uni Graz gar nicht aufgefallen sei.