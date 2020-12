Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der Bundesstraße US95 südlich von Boulder City, nachdem die Gruppe zu einem gemeinsamen Ausflug aufgebrochen war. Ein Augenzeuge, Michael Anderson, der im vorderen Teil der Gruppe fuhr, beschrieb die Tragödie als das Schlimmste, was er in seinem Leben gesehen habe. Er habe sich umgedreht und seine Freunde „zerfetzt“ am Boden liegen sehen, sagt er der Zeitung. Er habe sofort erkannt, dass drei der Mitfahrer tot seien, zwei weitere seien vor seinen Augen gestorben. „Ich habe den ganzen Tag geweint.“