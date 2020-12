„Wir beobachten die Entwicklungen in unserem Bezirk nach wie vor genau und sind im ständigen Austausch mit der Lawinenkommission. Einige Straßen können aktuell für den Verkehr wieder freigegeben werden“, berichtet Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz. Zur aktuellen Lawinengefahr und im Hinblick auf das Wochenende betont Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol: „Die extremen Niederschläge haben aufgehört und so wird auch die Lawinengefahr in Osttirol über das Wochenende langsam zurückgehen. In Osttirol gilt überwiegend ebenso wie entlang des Alpenhauptkammes Gefahrenstufe 3, im nördlicheren Teil Tirols Gefahrenstufe 2. Wie erwartet wird es auch in den kommenden Tagen vor allem in Osttirol noch Gleitschneelawinen geben können. Diese gleiten an Grashängen ab und können teilweise Straßenabschnitte verschütten.“