Reimon: „Was macht man mit so jemandem?“

Hart ins Gericht mit Schnedlitz ging auch die politische Konkurrenz. „FPÖ-Abgeordneter tröpfelt am Rednerpult Cola auf einen Corona-Test und findet es skandalös, dass es eine Reaktion gibt. Ich mein, was macht man mit so jemandem? Auslachen ist ja auch keine Lösung“, schrieb der grüne Abgeordnete Michel Reimon.