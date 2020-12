Gespräch mit Landeshauptleuten

Für die Feiertage hat die Regierung aber eine großzügigere Regelung angekündigt. Am 24., 25. und 26. sowie am 31. Dezember sollten Treffen von bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten möglich sein. Am Freitagabend will die Regierung nun mit den Landeshauptleuten besprechen, welche dieser Ausnahmen noch vertretbar sind. Dem Vernehmen nach soll es zu Silvester jedenfalls Einschränkungen geben. Am Donnerstag hatte Frankreich eine Silvester-Ausgangssperre zwischen 20 und 7 Uhr verhängt.