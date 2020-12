Um große Kundenansammlungen in den Tiroler Geschäften und Einkaufszentren an den letzten beiden Einkaufssamstagen vor Weihnachten bestmöglich zu vermeiden, ermöglicht das Land Tirol per Verordnung des Landeshauptmanns eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis 19 Uhr. LH Günther Platter folgt damit einer Empfehlung des Bundes auf Basis einer Einigung der Sozialpartner. Die entsprechende Verordnung tritt mit 12. Dezember in Kraft und mit Ablauf des 19. Dezember wieder außer Kraft.