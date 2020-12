FPÖ: „Neues EU-Klimaziel völlig unrealistisch“

Für FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky ist das neue Ziel dagegen „völlig unrealistisch“. „Seit 1990 wurden in der EU in knapp drei Jahrzehnten etwas mehr als 20 Prozent eingespart. Jetzt soll in zehn Jahren dieser Wert plötzlich halbiert werden“, so Vilimsky, der zwei Folgen sieht: „Entweder es kommt zu extrem drastischen Maßnahmen mit gravierenden Folgen für Wirtschaft und Bürger. Oder das EU-Klimaziel geht den Weg der Maastricht-Kriterien: Es ist zwar irgendwo festgeschrieben, wird aber ohnehin nicht eingehalten.“