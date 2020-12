Die Slalom-Spezialisten der ÖSV-Herren haben ein exklusives Training unter Nightrace-Bedingungen hinter sich gebracht. Auf dem Zielhang der Schladminger Planai holte sich die Trainingsgruppe von Technik-Coach Marko Pfeifer am Donnerstagabend bei Flutlicht den Feinschliff für das Auftaktrennen in Alta Badia am 21. Dezember. „Es gilt die zwei Wochen bis zum Slalom-Auftakt gut zu nützen“, sagte Marco Schwarz angesichts der untypisch langen Vorbereitungsphase in diesem Jahr.