Schauspieler Tommy Lister ist tot. Der Star aus Filmen wie „The Dark Knight“ oder „Friday“ wurde leblos in seiner Wohnung in Kalifornien gefunden. Wie mehrere US-Medien berichten, habe der 62-Jährige eine Woche lang an Symptomen gelitten, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuteten. Ob der Hollywoodstar tatsächlich an den Folgen von Covid-19 gestorben ist, soll nun eine Obduktion klären.